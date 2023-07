Etats-Unis : Un sénateur veut intégrer le Maroc aux exercices militaires contre l’Iran

Le processus de l'adoption par le Sénat de la «National Defense Authorization Act (NDAA)», de l’année fiscale 2024, a commencé aux Etats-Unis. Des amendements sont présentés au texte proposé par l’administration Biden. Ainsi, le sénateur Mark Kelly a proposé d’intégrer les Forces armées royales (FAR) «dans les exercices militaires dirigés par le CENTCOM». Ces opérations sont destinées «à «améliorer la coordination» entre le pays de l’Oncle Sam et «les partenaires régionaux, pour contrer la menace partagée de l’Iran», a-t-il expliqué.

Le CENTCOM ou Commandement central des Etats-Unis, qui relève du Département de la Défense, mène des opérations militaires au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud. A ce titre, Kelly a demandé aussi d’«accélérer la formation des pilotes et de l’équipage de l’armée de l’air israélienne sur les avions de ravitaillement en vol de nouvelle génération KC-46, qu’Israël prévoit d’acquérir aux Etats-Unis pour renforcer les capacités de sa défense».

En mai 2018, Rabat a rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran, en protestation contre les livraisons d’armes iraniennes au Polisario. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé, jeudi 29 juin 2023, une «normalisation des relations avec le Maroc». L’auteur de la proposition américaine, lui, faisait partie d’une délégation parlementaire américaine de l’«Abraham Accords Caucus», composée de 7 sénateurs, qui s’est rendue en janvier au royaume. Ses membres ont été reçus par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Après le Maroc, la délégation s’est déplacée en Israël.

Les Forces armées royales sont présentes dans une partie de la zone où opère le CENTCOM. Outre la région du Golfe, les avions de chasse des FAR ont participé aux frappes aériennes lancées contre les positions tenues par Daech en Irak et la Syrie. L’Irak, un des pays de la zone concerné par la menace iranienne, a demandé à Rabat d’instaurer «une coopération constructive entre les deux pays dans les domaines de la sécurité, du renseignement et de l'échange d'informations, afin d’éliminer le terrorisme et parvenir à la stabilité dans la région et dans le monde».

Cette requête a été exprimée par le Conseiller à la sécurité nationale de l’Irak, Kassem Al-Araji, lors d'une réunion, tenue à Bagdad en janvier dernier, avec Nasser Bourita.