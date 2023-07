Autodafé du Coran : La Suède déplore le rappel de l’ambassadeur du Maroc

La Suède déplore la décision du Maroc de rappeler son ambassadeur, en réponse au feu vert accordé par l'Etat suédois à des manifestants anti-musulmans de brûler le Coran devant la mosquée de Stockholm. «Le gouvernement apprécie et travaille à développer davantage de bonnes relations bilatérales avec le Maroc. Nous regrettons que le Maroc ait décidé de rappeler son ambassadeur pour des consultations» pour une durée indéterminée, ont déclaré des sources diplomatiques au ministère suédois des Affaires étrangères à Europa Press.

Face à la colère des Etats arabes et musulmans, l’exécutif suédois a dit, dans un bref communiqué, «rejeter fermement l'acte islamophobe commis par des individus en Suède. Cet acte ne reflète en rien les opinions du gouvernement suédois».

Le ministère marocain des Affaires étrangères a convoqué le chargé d’affaires de la république de Suède, pour lui signifier la colère du Maroc contre l’autodafé du Coran. Le royaume considère «inacceptable que la foi des musulmans soit ainsi bafouée. Pas plus que les principes de tolérance et les valeurs d’universalisme ne puissent être réduites à accommoder les vues de certains tout en témoignant si peu de considération pour les croyances de plus d’un milliard de musulman», a précisé le département Bourita dans un communiqué.