Maroc-Brésil : La liaison aérienne São Paulo - Casablanca bientôt réactivée ?

Dans le cadre des relations bilatérales entre le Brésil et le Maroc, la promotion du commerce et du tourisme occupe une place centrale dans le programme d'action du prochain ambassadeur brésilien au Maroc, Alexandre Guido Lopes Parola. Sa nomination ayant été approuvée par la Commission des affaires étrangères et de la défense nationale (CREDN) du Sénat brésilien, il s'est fixé la mission principale de renforcer les liens commerciaux et touristiques entre les deux pays.

Pour ce faire, il a présenté plusieurs propositions visant à augmenter et diversifier les échanges commerciaux entre le Brésil et le Maroc, à développer les activités économiques bilatérales, à intensifier les missions commerciales brésiliennes et à réactiver la liaison aérienne entre São Paulo et Casablanca. Il souhaite également favoriser la reprise des négociations d'un accord commercial entre le Mercosur et le Maroc, promouvoir l'image et le tourisme du Brésil au Maroc, encourager l'organisation de foires et d'événements mettant en valeur le pays sud-américain, renforcer la coopération dans les domaines de la défense et de l'éducation, et promouvoir la coopération dans les domaines de la défense et de l'éducation.

Alex Parola a occupé plusieurs postes au sein du ministère des Affaires étrangères brésilien et a également servi dans les ambassades du Brésil à Washington, Santiago et Londres, ainsi qu'auprès des Nations Unies à Genève. De plus, il a dirigé les délégations brésiliennes à l'Organisation mondiale du commerce et aux organisations économiques internationales à Paris.

Le Maroc est devenu l'un des principaux partenaires commerciaux du Brésil ces dernières années et les échanges entre les deux pays ne cessent de croître. En 2019, un Accord de coopération et de facilitation des investissements (ACFI) a été signé entre les deux pays pour promouvoir les investissements bilatéraux.