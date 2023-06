L’Iran annonce une normalisation des relations avec le Maroc

Est-ce le bout du tunnel pour les relations entre le Maroc et l’Iran, rompues le 1er mai 2018 ? Les dernières déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères laissent envisager une possible réconciliation.

«Nous nous félicitons du développement des relations et de la normalisation avec d'autres pays régionaux et musulmans, y compris la République arabe d'Egypte et l'Etat musulman et frère du Maroc», a souligné jeudi à Téhéran Hossein Amir Abdollahian, lors d’une réunion avec des ambassadeurs de pays musulmans.

Cette annonce, rapportée par des médias locaux, intervient quelques mois après la réconciliation entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Des retrouvailles ayant permis le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, lors du sommet organisé en mai à Djeddah, après 12 ans de suspension.

Le royaume avait rompu ses relations avec l’Iran, en mai 2018. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita avait justifié cette décision par «les livraisons d’armes iraniennes au Polisario» via un «élément» à l'ambassade iranienne à Alger. «Le Maroc dispose de preuves irréfutables, de noms identifiés et de faits précis qui corroborent cette connivence entre le Polisario et le Hezbollah contre les intérêts suprêmes du royaume», avait affirmé le chef de la diplomatie marocaine, lors d’un point de presse.

Une nouvelle réconciliation entre Rabat et Téhéran est possible. Le Maroc et l'Iran avaient initié un dialogue, en 2014 en Tunisie, alors que les relations étaient rompues depuis 2009. Un processus conclu avec l’échange d’ambassadeurs.