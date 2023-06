Aïd Al Adha : 1 434 personnes bénéficient de la grâce royale

A l'occasion de l'Aïd Al Adha 1444 AH / 2023 AD, le roi Mohammed VI, a délivré, ce jeudi, un ordre de gracier plus de 1 434 détenus et libérés, condamnés par les différents tribunaux du Maroc.

Selon un communiqué du ministère de la Justice, les bénéficiaires sont répartis selon différentes catégories de peine allant des individus en état de détention, au nombre de 1189 et ayant bénéficié de grâces de réduction peine. Il s'agit aussi de 171 détenus qui ont vu le reste de leurs peines abandonné. 1012 ont une reduction de peine et 6 autres ont vu leur réclusion à perpétuité changer en emprisonnement ferme.

Quant aux bénéficiaires en état de libération, ils sont au nombre de 245. Pour eux, il s'agira d'un abandon du reste de leur peine et de leur libération. A cet effet, 86 personnes ont bénéficié de l'abandon du reliquat de peines, 19 ont reçu l'abandon de leurs années avec leur amende qui est maintenue, tandis que 136 ont vu leurs amendes levées. 3 condamnés ont vu leurs peines et leurs amendes levées et 1 personne a bénéficié du retrait de son amende et du reliquat de son emprisonnement.