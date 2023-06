L’Algérie a tenté d’annuler le soutien de la Serbie à la marocanité du Sahara

Après le soutien de la Serbie à l’intégrité territoriale du Maroc, l’ambassadeur algérien à Belgrade, Fatah Mahraz, s’est réuni, ce jeudi 29 juin, avec le ministre serbe des Affaires étrangères, Ivica Dačić. Les entretiens ont porté sur «la nécessité de renforcer le dialogue politique, d'échanger les visites au plus haut niveau et d'améliorer la coopération économique, culturelle, éducative et toute autre coopération, conformément à la feuille de route convenue» entre les deux pays, indique le ministère serbe des Affaires étrangères dans un communiqué.

La partie algérienne a mis l’accent sur la visite en Algérie du président serbe, Aleksandar Vucic, soulignant qu’elle devrait se dérouler «dans les meilleurs délais» afin de «donner une forte impulsion au développement global des relations, notamment sur le plan économique».

Dačić a ignoré les positions de l’Algérie sur la question du Sahara

Sur la question du Sahara occidental, l’Algérie n’a pu arracher un soutien clair de Belgrade aux thèses du Polisario. Le chef de la diplomatie serbe a indiqué que son pays appelle à «la nécessité du règlement pacifique de tous les différends, y compris la question du Sahara occidental. Le ministre a réitéré le soutien de la Serbie aux efforts du processus dirigé par les Nations unies pour résoudre ce problème conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies, dans le but de parvenir à une solution juste et durable», précise la même source. Pour rappel, tous les pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara insistent sur le rôle de l’ONU dans le règlement du conflit. Le royaume défend également le même principe.

Malgré l'appui de l'Algérie à la Serbie sur le dossier du Kosovo, réitéré aujourd'hui par l'ambassadeur Mahraz, le ministre Ivica Dačić a fait l’impasse sur l’ «autodétermination du peuple sahraoui» et la «décolonisation du Sahara occidental», comme avait plaidé le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors du point de presse qu’il a animé la semaine dernière à Belgrade avec son homologue serbe.

Pour rappel, lors de son échange téléphonique du 26 juin avec Nasser Bourita, Ivica Dačić a insisté sur «le soutien de la Serbie aux efforts des Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, dans un esprit de réalisme et de compromis, et dans le plein respect des résolutions pertinentes de l'ONU». Il a également «réitéré le soutien de la Serbie à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, ainsi que sa position de principe contre le sécessionnisme et le séparatisme».

Les circonstances ayant précédé la réunion de ce jeudi de l’ambassadeur algérien avec le chef de diplomatie de la Serbie ne sont pas sans rappeler celles à l'origine de la visite à Belgrade de l’ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en mars 2018. Un déplacement d’urgence survenu seulement quelques jours après le soutien à la marocanité du Sahara exprimé par Ivica Dačić, à Rabat.