Le Maroc condamne l’autodafé du Saint Coran en Suède

Le ministère des Affaires étrangères marocain a convoqué, sous hautes instructions du roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, le chargé des affaires de la république de Suède, ce mercredi à Rabat, annonce un communiqué du ministère. Il s'agit, selon la diplomatie marocaine, de signifier son mécontentement face à l'autorisation que l'Etat suédois a accordé aux manifestants anti-musulmans qui a mené à la brûlure du livre sacré du Coran devant la mosque de Stockholm, et ce à la veille de la fête sacrée de l'Aid Al Adha.

Le ministre Nasser Bourita, a précisé dans le communiqué, qu'indépendamment des divergences qui puissent exister entre les deux pays, le Royaume du Maroc considère «inacceptable que la foi des musulmans soit ainsi bafouée. Pas plus que les principes de tolérance et les valeurs d’universalisme ne puissent être réduites à accommoder les vues de certains tout en témoignant si peu de considération pour les croyances de plus d’un milliard de musulman».

Suite aux récidives de la Suède dans la complaisance face à ces actes ignobles, le chargé d'affaires du pays a été convoqué en vue de lui signifier «la condamnation la plus vigoureuse par le Royaume du Maroc de cette offense et le rejet de cet acte inadmissible».

Par ailleurs, le Maroc a rappelé son ambassadeur en Suède pour consultation pour une durée indéterminée.