Football : Lamiae Boumehdi remporte le championnat féminin au Congo avec FCF Mazembe

L’entraîneuse marocaine Lamiae Boumehdi a remporté le titre du championnat féminin au Congo, après avoir mené son équipe féminine FCF Mazembe, avec laquelle elle est en contrat depuis mars 2023. Le club a remporté ainsi son deuxième sacre consécutif, dans le cadre de la quatorzième édition du Championnat national de football des dames.

Native de Berrechid et jouant au sein de Inate Berrechid, puis de la Ligue de Chaouia, Lamiae Boumehdi a notamment été appelée au sein de la sélection marocaine féminine, avec laquelle elle a participé à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2000. La footballeuse ensuite a tracé sa carrière de coach depuis Pérousse, en Italie, avant de rejoindre le Wydad. Enchaînant les expériences, elle a été à la tête des sélections nationales féminines marocaines des moins de 17 ans et des moins de 20 ans, avant de diriger la sélection A en 2020.

Avec les U17, Lamiae Boumehdi a déjà remporté le «Girls Alsace Cup» en France, tandis qu’avec les U20, elle a décroché la médaille de bronze aux Jeux africains de Rabat en 2019, mais aussi le titre lors du tournoi UNAF à Tanger.