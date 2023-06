Hydrocarbures : Predator Oil progresse dans ses activités au Maroc

L'entreprise américaine Predator Oil & Gas Holding PLC a célébré, mardi, son avancée dans le forage du puit MOU-3 et pour le réservoir principal de Moulouya. A la suite du traitement réussi des puits MOU-1 et MOU-2, l'entreprise, basée dans le New Jersey a bien avancé sur ses travaux sur le puit à gaz naturel du MOU-3 en atteignant sa profondeur maximale de 1509 mètres.

Pour Paul Griffiths, à la suite des excellents résultats que présente le forage du puit MOU-3, l'accent sera désormais mis sur le forage et l'achèvement du MOU-4, où on ne prévoit pas la présence de gaz peu profond. Predator Oil à déclaré que dans un futur, il déplacera le Star Valley Rig 101 sur le MOU-4 afin d'obtenir les mêmes résultats. Toujours selon le directeur de Predator Oil, au vu du manque de connaissances sur les capacités gaziers des forages, les résultats de tous les puits forés en 2023 seront rapidement évalués et comparés et un programme complet et étendu de tests sans forage commencera alors en juillet.

Pour rappel, Predator est une société pétrolière et gazière basée à Jersey avec des opérations à court terme axées sur le Maroc.