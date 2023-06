Le ministre israélien de la Défense s’entretient avec son homologue marocain

Le renforcement de la coopération militaire entre Rabat et Tel-Aviv a été au menu d’un entretien téléphonique, ce mercredi 28 juin, entre le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, et le ministre marocain délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi «Nous avons abordé les liens de défense entre nos pays, qui sont essentiels à la sécurité et à la stabilité régionales, et avons souligné la nécessité d'approfondir davantage la coopération», a écrit Gallant sur Twitter. «A l’occasion de la fête de l’Aïd al-Adha, j’ai transmis mes bénédictions au ministre et à ses proches, à la nation marocaine et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Que cette fête soit un moment de paix et de joie», a-t-il ajouté.

Cet échange est un autre indicateur sur les relations entre le Maroc et le gouvernement d’extrême droite israélien, au pouvoir depuis fin décembre 2022. Ces dernières semaines, les ministres israéliens des Transports, de l’Intérieur et la Santé, de l’Innovation ont effectué des visites au royaume et signé des accords de partenariats.

En novembre 2022, Loudiyi avait eu un entretien téléphonique avec l’ancien ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. Le Maroc et Israël sont liés par un accord de coopération militaire, conclu le 24 novembre 2021 à Rabat, lors d’un déplacement officiel de Benny Gantz.