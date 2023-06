Maroc : Air Arabia étend son réseau avec un vol entre Fès et Nice

Air Arabia a mis en service, depuis le 24 juin 2023, une nouvelle liaison dans le cadre de son expansion européenne, avec un vol désormais opérationnel entre Fès et Nice. Ce nouveau programme a pour but d'enrichir l'offre de la compagnie aérienne low cost et de démocratiser le transport aérien, selon un communiqué. L'idée est aussi d'offrir une diversité de destinations et un service de qualité, avec un rapport qualité-prix, a ajouté la même source.

Ce vol permet par ailleurs à Air Arabia de proposer une expérience de voyage idénite, de manière à rendre le transport aérien plus accessible à tous. Dans ce sens, les passagers peuvent profiter des avantages du programme de fidélité de la compagnie, AirRewards, pour gagner des points pour toute dépense et les échanger contre des vols gratuits ou des services supplémentaires.