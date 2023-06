Opération Marhaba : L’aéroport Mohammed V mobilisée pour l’accueil des MRE

Chaque année, plus de 3 millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE) reviennent au pays, perpétuant ainsi une tradition de retour à la mère patrie, d’autant que cette période coïncide avec l’Aïd Al-Adha. Dans le contexte de l’opération Marhaba 2023 qui dure du 5 juin au 15 septembre, les moyens humains et logistiques de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont été mobilisés pour garantir la fluidité des mesures de sécurité, des contrôles douaniers et sanitaires, ainsi qu’une meilleure orientation et information des MRE.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Abdelhamid Sanhajir, chef de projets de la Fondation Mohammed V pour la solidarité au niveau de la région Casablanca-Settat, a expliqué que le rôle de la Fondation à l’aéroport Mohammed V était principalement d’accompagner et d’aider les MRE depuis leur arrivée jusqu’à leur départ et ce, à travers l’orientation des cas nécessitant, une intervention vers la cellule médicale située à l’aéroport en permanence et l’assistance des personnes à besoins spécifiques, des femmes enceintes et des familles avec leurs enfants. Et d’ajouter que la Fondation coordonne avec les agences de voyages, qu’il s’agisse de retard ou de report des voyages des MRE. L’avènement de la fête du sacrifice a intensifié la mobilisation de la Fondation, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Abdelhak Mazour, directeur de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, a soutenu qu’avec la collaboration de la Fondation Mohammed V, l’aéroport de Casablanca a mis en place plusieurs dispositifs pour la période allant du 5 juin au 15 septembre, à travers un plan d’action a pour l’accompagnement des passagers. Actuellement, l’aéroport accueille 26 000 passagers en moyenne par jour, a-t-il poursuivi. «Nous avons pris l’initiative de faire des travaux à l’aéroport, afin d’augmenter notre capacité d’accueil, faciliter les formalités et fluidifier l’opération de réception des bagages avec la mise en service de trois nouveaux tapis à bagage, en plus de deux autres tapis prochainement», a précisé Mazour.

L’opération Marhaba 2023 permet un dispositif d’accueil global au niveau du Maroc, de la France, de l’Italie et de l’Espagne, composé de 24 sites d’assistance et d’accompagnement pour les Marocains résidant à l’étranger. Les services d’assistance sociale et médicale habituels, renforcés par la présence des assistantes sociales à bord des navires long-courrier, assurés lors de l’édition 2021 de l’opération, resteront opérationnels au niveau des sites d’accueil Marhaba déployés par la Fondation au Maroc et à l’étranger.

Cette opération a nécessité la mobilisation d’un effectif de près 1 400 personnes, comprenant les équipes de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires, avec pour missions d’être à l’écoute des MRE, de les assister et de leur fournir l’accompagnement et les secours nécessaires.