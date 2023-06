Pedro Sánchez a-t-il réellement écrit la lettre envoyée au roi Mohammed VI sur le Sahara ?

En plein campagne pour les élections législatives anticipées du 23 juillet, la lettre de Pedro Sanchez adressée, le 14 mars 2022 au roi Mohammed VI, refait surface. Le média El Debate, qui suit ce dossier depuis quelques mois, a révélé que «la directrice du département de la coordination technique et juridique de la présidence du gouvernement, Beatriz Pérez Rodríguez, a reconnu dans un document portant le numéro de série 00001-00079114, signé le 16 juin, que la Moncloa ignore qui, comment ou même quand, la fameuse missive a été envoyée».

«Au niveau de la présidence du gouvernement, il n’existe aucun document ou contenu», prouvant «le moyen et la date de l’envoi de la lettre au roi du Maroc, ni sur l’autorité ou le fonctionnaire qui a ordonné et effectué cet envoi», explique la même source. A la suite d’une requête formulée par El Debate, le Conseil de transparence et de bonne gouvernance (CTBG), un organisme public et indépendant créé en 2014, a sommé en avril dernier l’exécutif Sánchez de remettre au journal la lettre originelle, rédigée en français par le gouvernement au roi du Maroc.

Le PP s’empare des révélations

A seulement quelques semaines des législatives anticipées, le Parti populaire n’a pas tardé à surfer sur ce sujet. Le sous-secrétaire à l’action institutionnelle au PP, Esteban González Pons, a promis sur Twitter que sa formation, une fois au pouvoir, mettra la lumière sur toutes les zones d’ombres qui entourent le soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental.

La députée du PP, Carmen Navarro, a choisi le même réseau social pour dénoncer «l’un des plus gros scandales de la politique étrangère espagnole». Selon elle, Sánchez et Albares «continuent sans donner d’explications», sur ce sujet. La candidate PP de Melilla au Sénat pour les prochaines élections législatives du 23 juillet, Isabel Moreno, a estimé pour sa part que «la lettre a été écrite à Rabat et signée à Madrid».

L’ancien Premier ministre, José María Aznar, également du PP, n’a pas attendu les révélations d’El Debate pour aborder ce dossier. Il y a une semaine, lors de sa participation à un forum, il a fustigé que «ce qui est impensable est que le président du gouvernement envoie une lettre en français mal traduite, une lettre personnelle au roi du Maroc, qui n’a été discutée ni en conseil des ministres, ni au Congrès des députés, change la politique et les responsabilités de l’Espagne» au Sahara.

Pour rappel, José Manuel Albares avait éludé, lors de son passage le 20 février dernier devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, les nombreuses questions des députés de l’opposition et de la majorité, ainsi que des formations qui soutiennent l’exécutif, portant sur la teneur exacte de la lettre envoyée au roi Mohammed VI.