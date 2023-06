La 3e Conférence internationale sur l’eau et le climat se tient au Maroc

Le Maroc abritera la troisième Conférence internationale sur l’eau et le climat (CIEC), les 6 et 7 juillet 2023 dans la ville de Fès. Cette rencontre aura comme thème «La gestion de bassin : clé pour l’adaptation et l’atteinte des Objectifs de développement durable». avec l’objectif de débattre sur de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Selon les organisateurs, il s’agit aussi de mettre en exergue les expériences internationales, pour répondre aux défis posés par les dérèglements climatiques.

L’évènement est co-organisé par le ministère de l’Equipement et de l’eau, le Réseau international des organismes de bassin (RIOB), ainsi que le Conseil mondial de l’eau (CME). Il sera aussi «l’occasion de mettre à l’honneur les organismes de bassins comme des acteurs clés dans tous les aspects de la gestion des ressources en eau», indique un communiqué parvenu à Yabiladi. Dans ce sens, près de 500 participants issus de différents pays sont attendus pour échanger autour de cinq thématiques : «l’innovation et technologies pour l’économie de l’eau, la gestion des eaux souterraines, la gouvernance de l’eau, la mobilisation des ressources en eau, les engagements par et pour les bassins».

Les organisateurs soulignent que ces thématiques sont déclinées du discours royal du 14 octobre 2022, à l’occasion de l’ouverture de la deuxipour année législative de la onzième législature, qui a donné une grande importance aux défis hydriques au Maroc.

Avant cette rencontre, la première et la deuxipour année CIEC se sont tenues respectivement à Rabat (Maroc) en 2016 et à Marseille (France) en 2017.