CAN U23 : Le Maroc passe en demi-finale et se rapproche de la qualification aux JO

La sélection du Maroc des moins de 23 ans s’est qualifiée aux demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations de sa catégorie (CAN U23), au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. Mardi soir, les Lions de l’Atlas ont battu le Ghana par le score écrasant de 5 buts à 1, se rapprochant par ailleurs d’une qualification aux Jeux olympiques.

Le match a démarré d’emblée sur un ton offensif, avec une attaque infaillible d’Amir Richardson, Ismael Saibari et Yanis Reda Begraoui. L’entraîneur Issame Charaï a fait le bon choix de mobiliser ces remplaçants, ont su prendre l’avantage avec des buts de Richardson (7e), Saibari (13e) et Begraoui (30e).

Peu avant la fin de la première mi-temps, Salim Adams offre un but au Ghana à la 43e minute. La consultation de la VAR a fait annuler un second but. Dès les premières minutes de la deuxième mi-temps, le Maroc a taché de creuser l’écart à travers un quatrième but d’Ezzalzouli (48e), puis un cinquième de Begraoui (53e), profitant des espaces laissés par leurs homologues.

Outre la qualification aux demi-finales de la CAN U23 tenue à domicile, le Maroc se rapproche de l’une des trois places qualificatives pour les Jeux olympiques 2024. La sélection nationale affrontera le Congo, le 30 juin.