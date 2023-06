Maroc : Abdelilah Benkirane tacle le président tunisien Kaïs Saied

Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) a couvert d’éloges le leader du parti islamiste tunisien Ennahdha. «Rached Ghannouchi est l’un des symboles de la stabilité de la Tunisie», a souligné Abdelilah Benkirane, dans une interview accordée à la web TV Al Balagh, proche des islamistes en Tunisie, rapporte le site d’actualité de la Lampe.

«Comment peut-on imaginer qu’il conspire contre son pays, comme le dit le président Kaïs Saied, ou qu’il participe au terrorisme ? Je connais très bien les dirigeants d’Ennahdha, et la plupart d’entre eux sont d’honorables personnes», a précisé le secrétaire général du parti islamiste marocain. Le 15 mai dernier, la justice tunisienne a condamné Ghannouchi à un de prison ferme pour «apologie du terrorisme».

«Nous ne pouvons pas accepter la répression du mouvement Ennahdha et l’instrumentalisation de la justice à cet effet», a-t-il ajouté. Benkirane a, par ailleurs, accusé le président Kaïs Saied de «semer la peur et la terreur dans le paysage politique». Et d’enchaîner par inviter le chef d’Etat à «organiser des élections et laisser aux citoyens le droit d’élire celui qu’ils veulent». «Saied ne peut écrire seul l’Histoire de la Tunisie», a-t-il insisté.

Par ailleurs, Abdelilah Benkirane a invité le président tunisien «à se réconcilier avec son peuple». «En politique, certaines erreurs peuvent se produire, mais la porte est toujours ouverte à la révision. Aujourd’hui, Kaïs Saied est isolé aux niveaux national et international. Il doit s’engager dans la voie de la réconciliation avec toute la classe politique tunisienne», a-t-il souligné.

Pour rappel, le PJD avait qualifié l’arrestation, le 17 avril, de Rached Ghannouchi, d’«arbitraire».