L’Algérie démantèle «un réseau de faux monnayage dirigé par un individu au Maroc»

Le président Abdelmadjid Tebboune a accusé, dimanche lors d’un exercice militaire, le Maroc d’inonder l’Algérie par de faux billets de banque. Mardi 27 juin, la police algérienne a annoncé que ses services à la wilaya de Sidi Bel-Abbes avaient mis la main sur 440 millions de centimes en faux billets, soit 29 629,31 euros.

«Ce plan criminel a été planifié par un réseau composé de six personnes, dont une femme et son fils âgé de 13 ans, et dirigé par un individu établi au Maroc», rapportent des médias locaux. Comme lors de l’opération annoncée le 18 juin, la police algérienne a tenu à donner le montant saisi en centimes et non en dinar.

Les suspects ont été déférés devant le procureur de la république près le tribunal de Sidi Bel Abbes. Ils sont poursuivis pour constitution d’une association de malfaiteurs, atteinte à la sécurité nationale et à la santé publique, et délit de contrefaçon de billets de banque aux fins de les mettre en circulation dans le cadre d’un réseau criminel transfrontalier, soulignent les mêmes sources.

Contrairement au communiqué du 18 juin, la police algérienne a ajouté la saisie de 75 kg de kif traité en provenance du Maroc, lors de la même opération. Le président Abdelmadjid Tebboune a indiqué, dimanche, que l’armée algérienne œuvrait pour la protection des frontières de son pays contre «le trafic de drogue et dernièrement le faux-monnayage qui provient du même pays», en allusion au Maroc.