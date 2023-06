France : Une pièce de théâtre d’après les écrits de Fatema Mernissi au Festival Off Avignon

Inspirée des écrits de la sociologue, universitaire, écrivaine et féministe marocaine Fatema Mernissi, la pièce de théâtre «Harems» sera jouée par la compagnie Le Festin, dans le cadre du Festival Off Avignon, prévu du 7 au 29 juillet prochain. «Femme marocaine toute une vie en quête de liberté, Fatema Mernissi nous promène ici dans les harems de l’orient, mais ceux de l’occident aussi. A l’intérieur de ceux des rues, faits de hauts murs de pierre bien dures, à l’intérieur de ceux édifiés violemment dans la boîte crânienne, invisibles, sournois. Colonisation des esprits et des corps», souligne-t-on.

Anne-laure Liégeois a assuré la conception et la mise en scène de cette pièce, où l’on retrouve les comédiennes Amal Ayouch et Sanae Assif, disant un texte et une dramaturgie d’Anne-laure Liégeois d’après les écrits de Fatema Mernissi. La metteuse en scène Asmaa Houri a collaboré à la dramaturgie avec Amal Ayouch. Dans cette œuvre, les deux artistes sur scène «disent en images, en musiques, avec la puissance et l’humour de Fatema Mernissi, la complexité des rapports entre les hommes et les femmes dans le monde arabo musulman, la tradition si lourde qui s’hérite de mère en fille, l’importance du mot matière à manipuler, l’espoir d’un monde où la différence n’aura besoin d’aucun voile, où les corps des femmes bougeront naturellement, et où leurs désirs ne généreront aucune peur».

Cette pièce est une coproduction entre Gorara pour les arts et les cultures, le Théâtre national Mohammed V et 19h théâtre, avec le soutien du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, mais aussi le ministère marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication, ainsi que l’Institut français du Maroc, l’ambassade de France au Maroc et la Commission internationale du théâtre francophone (CITF), entre autres appuis à la création.