France : Le rapporteur public favorable à l’autorisation du voile dans le football

L’examen d’un recours des «Hijabeuses» contre la Fédération française de football (FFF), qui interdit le port du voile lors des compétitions, a donné lieu à un avis favorable du rapporteur public. Lundi, il a demandé à ce que la FFF modifie son règlement. En effet, le collectif a précédemment contesté devant la justice l’article 1 du règlement. Ce dernier interdit, depuis 2016, «tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale». Le rapporteur public, qui dit le droit et dont l’avis est souvent suivi, a recommandé l’annulation de cette disposition. Le Conseil d’Etat devra rendre sa décision prochainement.

Le rapporteur public, Clément Malverti, a estimé que la question pouvait se poser pour les joueuses sélectionnées en équipe de France, où elles représentent la nation, dans le cadre d’«une mission de service public». Mais elle reste «autrement plus discutable» pour les autres joueuses licenciées de la FFF. Cité par l’AFP, il a rappelé la «distinction fondamentale» entre les «agents du service public» auxquels s’applique le principe de «neutralité», et les usagers, «libres» pour leur part de «manifester leurs convictions tant qu’ils ne troublent pas l’ordre public». Ainsi, il a soutenu qu’il n’existe ni «prosélytisme», ni «provocation» dans le seul port du hijab, ni aucune «exigence de neutralité» pour les joueuses licenciées de la FFF.

Le règlement actuel de la FFF exclut de facto les joueuses portant le voile et devant «renoncer à toute compétition et toute carrière». Le rapporteur a indiqué qu’il s’agissait ici d’un sujet «important» et que la décision du Conseil d’Etat serait suivie de près. Par ailleurs, il a averti sur le «risque» de tentatives d’«étendre» l’interdiction du voile dans d’autres espaces publics. De son côté, l’avocat de la FFF, Me Loïc Poupot, a souligné qu’il fallait plutôt «consacrer l’exigence de neutralité pour l’ensemble des joueurs», de manière à éviter toute «importation dans le football de revendications communautaires».

Le football est «truffé» de signes religieux

Alors que le Conseil d’Etat n’a pas encore rendu son avis final, le ministre français de l’Intérieur s’est empressé de commenter la position du rapporteur public. Au lendemain de l’audience, Gérald Darmanin s’est dit «très opposé» au port du voile sur les terrains de football, estimant que ce serait «un coup de canif» (sic) contre «le pacte républicain». Lors de l’audience, la fédération a évoqué le «principe de neutralité politique» du Comité olympique, mais le rapporteur public a bien souligné qu’il avait évolué au fil du temps. La «liberté d’expression a gagné du terrain» depuis les «poings levés» de Tommie Smith et John Carlos à Mexico en 1968, en protestation contre la discrimination raciale aux Etats-Unis, a-t-il avancé.

Le rapporteur public a évoqué également le «genou à terre», en soutien au mouvement Black Lives Matter, qui s’est répandu dans plusieurs compétitions sportives, notamment l’Euro de football 2021. Il a ainsi insisté qu’il n’existait aucune «exigence de neutralité» pour les joueurs de football, un sport de surcroît «truffé» de signes d’appartenance religieuse, comme «croix de Malte» sur les maillots d’Auxerre, les joueurs faisant le signe de croix chrétienne en entrant sur le terrain, ou encore les tatouages de symboles religieux sur la peau. Aussi, la Fédération internationale de football association (FIFA) ainsi que «l’ensemble des fédérations sportives internationales» autorisent le du hijab en compétition, a ajouté Clément Malverti.

L’avocate du collectif, Me Marion Ogier, s’est pour sa part réjouie des conclusions du rapporteur public. L’audience a connu la présence d’une dizaine de Hijabeuses. Sa présidente Founé Diawara a rappelé, lors d’une conférence de presse, que chaque week-end, des femmes sont «exclues des terrains parce qu’elles portent un voile».