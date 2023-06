L’influenceuse Poupette Kenza a-t-elle détourné la cagnotte d’un orphelinat au Maroc ?

L’influenceuse Kenza Benchrif (dite Poupette Kenza) est au cœur d’une nouvelle polémique, après avoir été accusée du détournement d’une cagnotte annoncée de 200 000 euros, initialement destinée à un orphelinat au Maroc. La jeune femme basée à Rouen est en effet soupçonnée d’abus de confiance et de détournement de fonds, selon l’association Atlas Kinder a dit vouloir porter plainte. L’ONG gestionnaire de l’orphelinat situé à 30 km de Marrakech, défendue par Me Yassine Bouzrou, reproche à Kenza et à sa cousine, l’influenceuse Soukaïna El Mizeb, de ne pas avoir versé le montant intégral de la collecte.

Selon Le Parisien, Kenza Benchrif aurait «promu puis détourné» la cagnotte, relayée sur CotizUp à destination de l’orphelinat, mais gérée par l’association Bel Niya, qui collabore avec une vingtaine d’associations dans divers pays d’Afrique. Avec 973 000 abonnés sur Instagram et 844 000 sur TikTok, elle a pu mobiliser 16 000 donateurs y ont contribué. Pour autant, sur les 200 000 euros annoncés, seulement 28 000 ont été proposés à l’orphelinat. «Sous la pression», Bel Niya consent à virer un peu plus de 134 000 à Atlas Kinder, sans préciser ce qui adviendrait du reste.

De son côté, Kenza Benchrif a réagi via des publications sur Snapchat. «Je me fais hagar, salir, humilier, pour des cliques, je ne peux pas l’accepter», a-t-elle argué. Peu convaincante, l’influenceuse a été critiquée par des personnalités publiques, notamment le rappeur Booba, lundi 26 juin. La jeune femme est déjà dans le viseur à cause d’une première polémique sur la diffusion d’images s’apparentant à de la pédopornographie.