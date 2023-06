France : Un consulat mobile du Maroc pour les MRE de Poitiers

Le Consulat général du Maroc à Bordeaux a organisé, samedi, un consulat mobile à Poitiers, au profit des ressortissants marocains résidant dans cette ville et sa région. Ce déplacement consulaire a pour objectif de se rapprocher des MRE en leur fournissant diverses prestations et services, ainsi que des orientations et des conseils administratifs et juridiques. Au cours de ce déplacement, l’équipe du consulat général à Bordeaux a proposé aux concitoyens du département de la Vienne l’ensemble des prestations (établissement et délivrance des documents personnels et d’actes adulaires, d’actes de l’état civil, légalisation et authentification de documents…), indique un communiqué du consulat.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des directives du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des MRE, destinées à mettre en œuvre les orientations royales incitant les administrations marocaines à rapprocher et fluidifier l’action consulaire au bénéfice des MRE. A l’occasion de ce déplacement, le consul général du Maroc à Bordeaux, Ahmed Nouri Salimi, a rencontré des compétences marocaines locales actives dans les domaines socio-économique, politique, universitaire et académique, notamment des professeurs de grandes écoles, des élus municipaux et des chefs d’entreprise.

En marge des activités consulaires, le diplomate s’est également entretenu avec des personnalités politiques françaises locales, dont des députés. Ces rencontres ont été l’occasion d’évoquer, entre autres, l’histoire et l’évolution de la migration marocaine en France et la nature des défis migratoires auxquels le Maroc est confronté de par sa position géographique sur la route migratoire méditerranéenne, ainsi que les actions menées en Afrique pour endiguer les causes profondes de la migration irrégulière, notamment sur le plan de la promotion de la croissance inclusive et du développement durable sur le continent, ajoute le communiqué.

Ces rencontres ont aussi été l’occasion pour le consul général d’exposer les grandes lignes de la politique migratoire humaniste, volontaire et responsable menée par le Maroc, un pays à triple vocation d’origine, de transit et d’installation de migrants, sous l’égide du roi Mohammed VI, conclut le communiqué.