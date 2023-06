Russie : Deux étudiants marocains pris dans l'intervention de Wagner à Rostov [vidéo]

Deux étudiants marocains se sont trouvés au milieu des manœuvres ayant eu lieu récemment à Rostov, dans le sud-ouest de la Russie, après que chef de la milice de Wagner ait décidé de prendre le contrôle sur la ville et de se rebeller contre Moscou. La chaîne Noel Reports, spécialisée dans la couverture des conflits, a publié une vidéo montrant un groupe de personnes fuyant dans les rues, après que la milice soit intervenue. Parmi eux, deux étudiants marocains ont fait part de leur inquiétude, en disant qu'ils ne savaient pas ce qui se passait.

«C'est la première fois que je vois de telles choses, ça fait peur», a déclaré l'un d'eux. «Nous avons tellement peur», a ajouté l'autre. Vendredi dernier, le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a annoncé un soulèvement contre la direction de l'armée russe, après l'avoir accusée d'avoir tué un nombre de ses membres dans un attentat visant ses positions arrière en Ukraine. Pour sa part, Moscou a démenti cette accusation.

