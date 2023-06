Maroc : Air Arabia relie désormais Oujda à Montpellier

Air Arabia a annoncé, ce lundi, le lancement sa première liaison entre Oujda et Montpellier en France, à raison de deux vols par semaine, les jeudi et dimanche. L'ajout de nouvelles destinations renforce la position d’Air Arabia en France et offre aux clients des options de voyage plus larges. Dans ce sens, la compagnie aérienne low cost met en œuvre aussi des politiques de réservation flexibles, assurant une expérience de voyage optimale.

Les passagers de ces vols bénéficient du service d'enregistrement en ligne, via le site de la compagnie ou une application pour smartphone, dernière initiative de visant à offrir une expérience de voyage plus confortable, souligne un communiqué. Par ailleurs, les voyageurs peuvent profiter des avantages du programme de fidélité AirRewards, afin de gagner des points pour toutes les dépenses. Ces derniers peuvent être échangés contre des vols gratuits ou des services supplémentaires.

Avec ces nouveaux vols, Air Arabia continue étend davantage son réseau, offrant plus de destinations pour découvrir de nouveaux horizons.