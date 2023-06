Maroc : Alerte sur une forte vague de chaleur lundi et mardi

La Direction générale de la météorologie (DGM) a annoncé, ce lundi via un bulletin d'alerte, que les températures seront très élevées, entre 36 et 47°C dans plusieurs province du Maroc. Selon un communiqué, les habitants des zones de Larache, Ouezzane, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Salé, Skhirate-Témara, Benslimane, Berrechid, Settat, Sidi Bennour, Fquir ben Salah, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Marrakach, Taroudant, Guelmim, Tan-Tan et Tata seront en état d'alerte «rouge» avec des températures allant jusqu'à 47°C.

D'un autre côté, un niveau d'alerte orange est prévu pour les provinces de Tanger-Assilah, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Meknès, Khouribga, Nouaceur, Médiouna, Safi, Youssoufia, Chichaoua, Beni Mellal, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Aït-Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Assa-Zag et Aousserd, qui connaîtront des températures variant entre 42 et 45 °C, complète la même source, estimant qu'à Taza, Guercif, Sefrou, El Hajeb, Khénifra, Figuig, Errachidia, Zagora, Es-Semara et Oued-Ed-Dahab, le mercure dévrait avoisiner 39° à 42°C.

La DGM termine en précisant que dans les villes de Rabat, Casablanca, Mohammedia, El Jadida, Jerrada, Oujda-Angad, Taourirt, Boulemane et Ouarzazate, es températures oscilleront entre 36 et 39°C.