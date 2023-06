Maroc : La date du 17e festival de Jazzablanca en 2024 est déjà dévoilée

Gyedu Blay Ambolley & his Sekondi Band en concert au Jazzablanca 2023 sur la Scène 21 / Ph. Sife El Amine

Au lendemain de la clôture de la seizième édition du festival Jazzablanca, qui s’est tenu du 22 au 24 juin 2023 à travers trois scènes à Casablanca, les organisateurs ont d’ores et déjà annoncé les dates de la prochaine édition. Ainsi, le Jazzablanca 2024 donne rendez-vous à ses festivaliers et aux férus de jazz éclectique du 28 au 30 juin de l’année prochaine. Cette annonce est intervenue après le clap de fin de la dernière édition, qui s’est distinguée par une programmation faisant la part belle à la diversité et aux découvertes de nouvelles sonorités que permet le jazz.

Les moments forts de cette édition restent les concerts qui ont su attirer des publics variés de tous les âges et de toutes les générations, notamment Nile Rodgers & CHIC, Gyedu Blay Ambolley & His Sekondi Band, Sona Jobarteh, GoGo Penguin ou encore Beth Hart, qui a mis avec brio la scène Casa Anfa d’Anfa Park aux couleurs du rock. Le festival s’est clôturé en apothéose avec un concert festif de Mika, tout en mettant à l’affiche des talents marocains comme Ismail Sentissi à la Scène 21, ou encore la formation Tarwa N-Tiri, qui s’est produite sur la scène libre d’accès BMCI, Place des Nations unies.

Les organisateurs se sont félicités que la troisième et dernière soirée de Jazzablanca 2023 ait particulièrement bénéficié d’«un franc succès auprès d’un public venu nombreux, ravi de retrouver un festival qui continue d’écrire son histoire et de graver des souvenirs dans le cœur des Casablancais». En effet, le rendez-vous a confirmé son image cosmopolite, qui le met «au rang des festivals des grandes capitales du monde».

«Jazzablanca se distingue désormais dans le paysage culturel national en tant que boutique festival à taille humaine. L’attention portée à l’expérience festivalière, à la découverte ainsi qu’au partage, [lui] confère sa singularité», ont ajouté les organisateurs. Dans ce sens, ils ont mis l’accent sur l’esprit convivial du festival, qui s’est construit une «dimension profondément urbaine et typiquement casablancaise», tout en étant ouvert sur les cultures du monde, exactement comme le permet le jazz dans son essence.