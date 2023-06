Pedro Sánchez : «Le Maroc n’est pas une monarchie absolue»

A quelques semaines des élections législatives anticipées du 23 juillet, le président du gouvernement espagnol a de nouveau défendu son soutien au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. «Si la communauté internationale, les Etats-Unis et les principaux pays européens disent qu’il faut trouver d’autres moyens de résoudre ce conflit au sein de l’ONU, et toujours en partant du principe qu’il doit s’agir d’une solution convenue par les parties du conflit, je pense que l’Espagne doit être dans cette attitude constructive», a indiqué Pedro Sánchez dans une interview donnée à la chaîne La Sexta.

Le chef de l’exécutif a rappelé à ses détracteurs que «son gouvernement est le premier donateur du peuple sahraoui». Sánchez ne s’est pas contenté de défendre sa position sur le dossier du Sahara, exprimée dans une lettre adressée le 14 mars 2022 au roi Mohammed VI. Il a tenu à préciser qu’il «ne partage pas» les propos répétés du journaliste de La Sexta, qualifiant le Maroc de «monarchie absolue». «En tant que chef du gouvernement, je dois le souligner», a-t-il insisté.

Et d’enchaîner par expliquer que «la relation avec le Maroc est stratégique à tous les niveaux, du point de vue commercial, d’entrée économique dans un contient si important comme l’Afrique, du point de vue de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme et l’immigration». «La coopération et la collaboration que nous avons avec le royaume du Maroc est également très positive du point de vue de la politique migratoire», a affirmé Sánchez.

Pour rappel, l’exécutif espagnol a précédemment rejeté les déclarations de la ministre du Travail, Yolanda Diaz, qualifiant le Maroc de «dictature». «Ce n’est pas la position du gouvernement, laquelle est clairement exprimée dans la feuille de route de la déclaration hispano-marocaine du 7 avril 2022 et plus récemment lors de la dernière réunion de haut niveau au Maroc», a affirmé en avril dernier la ministre de la Politique territoriale, porte- parole du gouvernement, Isabel Rodríguez.