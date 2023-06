Clap de fin sur la 24ème édition du festival Gnaoua musique du monde d'Essaouira

Le festival Gnaoua musique du monde, organisé par A3 Communication en partenariat avec l’association Yerma Gnaoua, a refermé ses portes, ce Samedi 24 juin, comme à son accoutumé par de vibrantes prestations d'artistes. Placé cette année sous le signe de la Communion, la Joie et le Partage, la 24ème édition attendue depuis trois ans, a tenu toutes ses promesses. Réunissant plus de 480 artistes, dont 35 maâlems, maîtres du Gnaoua et 300 journalistes venus des quatre coins du globe le festival a offert aux plus de 300.000 participants présents, des moments inédits de musiques et d'échanges.

N'étant pas que musical, l'évènement s'est voulu aussi, un espace de traitement de sujets qui touchent à notre humanité. Pour cela, la 10ème édition du Forum des droits de l'Homme du festival a traité du thème,«identités et appartenances». Moment durant lequel les festivaliers ont pu échanger avec les savants invités sur les réflexions qui peuvent mener vers «un monde plus harmonieux, plus généreux, plus libre de penser et d’agir». «L’essence et la philosophie du festival et du forum est de se retrouver dans un espace où on peut échanger en toute liberté et de manière égalitaire sur des questions essentielles à l’humanité», a déclaré Neila Tazi, productrice du Festival Gnaoua. Selon elle, les axes traités dans le forum permettent de repositionner l'homme dans son essence réèlle et aussi de «désenclaver les esprits».