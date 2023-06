CAN U23 : Première victoire pour le Maroc face à la Guinée

Les Lionceaux de l'Atlas ont décroché une première victoire, samedi soir face à la Guinée (2-1), en ouverture de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans (CAN U23) qui se tient dans le royaume. Malgré des difficultés à affirmer son jeu lors des premières minutes de la rencontre, la sélection nationale U23 a repris du poil de la bête, au fur et à mesure du match. Mais avant cela, Algassime Bah a surpris les poulains d'Issame Charaï (45+2), dans le temps additionnel peu avant la fin de la première mi-temps.

A leur retour sur la pelouse, les Lionceaux de l'Atlas ont retrouvé un bon niveau de jeu, leur entraîneur ayant opérés quelques changements, notamment en faisant entrer Amir Richardson, Yanis Bagraoui et Ismaël Saibari. Sur un penalty tiré par Abdessamad Ezzalzouli, le Maroc égalise durant le premier quart d'heure de la seconde mi-temps. Depuis, l'équipe a conservé l'avantage en multipliant les offensives et les tentatives.

C'est dans le temps additionnel et à la suite d'un deuxième pénalty, à cause d'une faute de main dans la surface, que les Lionceaux ont mené au score. Abdessamad Ezzalzouli a une nouvelle fois offert un but à son équipe, qui compte ainsi une première victoire. Avec cette dernière, le Maroc a provisoirement le leadership de son groupe A.