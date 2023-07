Diaspo #294 : Mokhtar Samba, de la France au Festival Gnaoua grâce à la batterie

Né en 1960 de père sénégalais et de mère maroncaine, et découvrant la musique dès l'âge de 7ans quand il accompagnait sa génitrice dans les fêtes et les mariages dans sa ville natale de Sidi Kacem, près de Kénitra. Nostalgique, il confie à Yabiladi que la joie des fêtes, le sourire des gens et les danses au rythmes des tambours lui ont injecté la musique dans l'âme. Ainsi, Mokhtar Samba s'est épris de la percussion, qu'il a appris à jouer sur le tas avec les sonorités héritées de ses sorties.

«J'ai découvert les rythmes musicaux des animateurs de fêtes et de mariages, quand ma mère me laissait l'accompagner dans ces cérémonies. C'est là que j'ai chopé le virus de la musique. Et depuis je me suis laissé emporter par la percussion car je voyais manier avec brio les troupes qui étaient invitées à animer les mariages avant de changer».

Du soleil de Sidi Kacem aux hivers de la France, sans changer de passion

En 1972, alors qu'il a 12 ans, le jeune Mokhtar est obligé de quitter sa terre natal et les sorties avec sa mère, car son père, travaillant pour une entreprise française décide d'immigrer avec toue la famille. Le jeune garçon se retrouve alors en France, loin de l'ambiance de Sidi Kacem, mais il n'en demeure pas moins que son amour pour la percussion le pousse à s'inscrire au conservatoire de Fontenay-sous-bois, où il travaille sa maîtrise de la percussion pendans deux ans.

Son amour pour la batterie qui deviendra son instrument musical de prédilection, Samba l'acquiert par son frère Boka Samba qui en jouait et plus tard en bon autodidacte, il le développera avec les bases de la percussion jusqu'à en devenir un virtuose. «J'ai commencé la batterie en jouant avec mon frère Boka. Maintenant, il est loin de la musique, il vit en Allemange et il est reconverti à autre chose et moi je reprend le flambeau», nous a-t-il déclaré.

A partir des années 1970, le jeune homme joue dans plusieurs groupes musicaux avant d'être repéré, au début des années 1980, par Eddy Louiss avec qui il commence à tourner dans le milieu du jazz fusion. Il se fait connaître de plus en plus à l'international. Il intègre le groupe de Fusion Ultramarine avant de faire partie de l'orchestre national de jazz pendant deux ans, entre 1987 et 1989. A la fin des années 1990, Mokhtar Samba devenu un batteur aguérri, fonde le groupe Mossan, où il est associé à Ndoumbé Djengué, Jeff Kelner, Gérard Carocci, Célia Reggiani, et que Jean-Philippe Rykiel rejoindra par la suite. Depuis, il fait le tour du monde et laisse découvrir son talent sur les scènes de la planète musicale.

La binationalité, un atout pour les projets musicaux et sociaux

Associant deux nationalités, marocaine et sénégalaise de casamance, qu'il qualifie de «riches en sonorités», le batteur déclare «c'est une grande chance d'appartenir à deux pays dans lesquels la musique a une place si dominante». Pour lui, le Maroc et le Sénégal ont des sonorités musicales très profondes et cela l'inspire bien entendu dans ses compsitions. Pour lui, cette «bi-culture» l'a beaucoup aidé dans plusieurs sens, musicalement mais aussi dans ses projets sociaux.

En effet, lui dont le père a été président des resortissants sénégalais dans les années 1960, veut faire de cette appartenance aux deux cultures un moyen de mettre en place plusieurs projets. «J'envisage de créer une académie que je vais appeler l'Académie du rythme, entre le Sénégal et le Maroc, afin de mettre en valeur les jeunes talents de la musique de ses deux pays d'origine. Pour cela, Le musicien maroco-sénégalais pense avoir les contacts nécessaires lui qui se dit conscient que sa binationalité le positionne comme ambassadeur de ses cultures.

Abordant ses passions autres que la musique, Mokhtar Samba se souvient avec émoi des exploits de ses pays d'origine à la victoire de la Coupe d'Afrique des nation (CAN) pour le Sénégal et la demi-finale de la Coupe du monde du Qatar 2022 pour le Maroc. «C'était la folie. J'ai peu dormi, la veille du match de la demi-finale contre la France, et j'étais fier. Pour la Coupe d'Afrique du Sénégal, j'ai appelé tout le monde au pays pour célébrer. Je suis fier de mes deux Lions, Atlas et Téranga».

Cette année, c'est sur le Festival Gnaoua et musiques du monde qu'il revient en compagnie de Minino Garay (Percusionniste), avec qui il a déjà joué et d'autres artistes tels que David Patrois (Vibraphoniste), Axel Camil (Saxophoniste) et Maâlem Majid Bekkas, pour renouer avec ses origines marrakchies et tout donner devant son public, qui lui a donné les premières sensations musicales.