Espagne : La construction du patrouilleur des FAR commencera le 3 juillet

Le coup d’envoi de la construction au chantier naval San Fernando de Cadix du patrouilleur «Avante 1800» de la Marine royale du Maroc, commandé à la société publique espagnole Navantia, sera donné le 3 juillet. L’annonce a été faite samedi 24 juin par la ministre des Finances, Maria Jesus Montero, rapportent des médias ibériques. Ce projet devra créer, selon les estimations de la ministre socialiste, près de «1 100 emplois directs, indirects et induits».

Des sources syndicales ont déjà annoncé le lancement, en juillet, des travaux de construction du navire marocain. Cette commande a pu voir le jour grâce à la nouvelle dynamique des relations entre le Maroc et l’Espagne, initiée suite au soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, acté le 14 mars 2022. En octobre de la même année, le gouvernement marocain a d’ailleurs donné son feu vert à un emprunt de 95 millions euros, conclu le 31 août 2022 avec Banco Santander S.A et portant sur le financement du contrat commercial, signé entre l’administration de Défense nationale et la société Navantia S.A.

Pour rappel, c’est la ministre des Finances, Maria Jesus Montero, qui a annoncé, le 8 janvier 2021, la commande de la Marine royale du Maroc.