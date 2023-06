Festival Gnaoua et musiques du monde : «L'arbre à palabres», un entre-deux avec les artistes

Dans la continuité des activités du Festival Gnaoua et musiques du monde, les participants ont assisté, vendredi, à un rendez-vous culturel très attendu, «l'arbre à palabres» sur la terrasse de l'Institut français d'Essaouira. Initié en 2006 par Emmanuelle Honorin, journaliste et autrice française, cet espace d'échange permet aux festivaliers de retrouver les artistes et musiciens, qui se produiront durant les trois jours du festival, du 22 au 24 juin, afin de se mieux connaître leurs actualités et parler de culture.

Pour la séance du 23 juin, Hind Ennaira, Khalid Sansi et d'autres artistes on été invités pour aborder l'implication de la femme dans la musique de Gnaoua. A ce propos, Hind Ennaira a indiqué qu'à son exemple, les femmes n'ont «aucun complexe à exprimer leurs talents dans l'art du Gnaoua». Pour la native d'Essaouira, l'une des rares à jouer du guembri, «il faut inspirer les générations futures à se pencher sur la culture du pays, afin de libérer l'esprit créatif des jeunes». A ce titre, elle ambitionne de créer une école où elle enseignera aux jeunes filles et aux garçons ses acquis dans le maniement des instruments utilisés dans la musique Gnaoua.

A la fin de l'échange, les participants ont eu droit à un showcase de Martin Seigneur et Khalil Mounji, avant de se donner rendez-vous samedi, pour la deuxème séance de «l'arbre à palabres».