Football : L’AS FAR remporte sa première Botola en 15 ans

L’AS FAR a remporté son 13e titre de champion de la Botola Pro D1 et le premier en quinze ans, depuis la saison 2007/2008. Le titre a est revenu au club rbati après que ce dernier a battu l’Ittihad de Tanger (3-2), vendredi soir pour le compte de la dernière journée du championnat. L’équipe était au coude-à-coude avec le Wydad de Casablanca, qui n’a finalement pas réussi à conserver son titre.

A l’issue du match de vendredi, l’AS FAR a en effet porté son total de points à 67, se classant ainsi premier du tableau et devançant le Wydad de Casablanca in extremis (66 pts). Ce sacre couronne une saison presque sans faute pour le club rbati, qui compte à son actif 20 victoires, sept nuls et trois défaites : une face au FUS de Rabat (1-0), le Raja de Casablanca (1-0) et le Hassania d’Agadir (2-1).