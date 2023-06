Festival «Gnaoua» : Signature du 1er partenariat culturel en le Maroc et l'UE

Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mehdi Bensaid, et la représentante de l'Union européenne à Rabat, Mme Patricia Llombart Cussac, ont signé un accord de partenariat visant à appuyer les jeunes marocains qui souhaitent promouvoir la culture au royaume.

En présence de André Azoulay, conseiller du Roi Mohammed VI, et Neila Tazi, Présidente de la Fédération des Industries Culturelles et Créatives (FICC), l'Union Européenne s'est engagée à accompagner le Maroc par l'entremise du ministère de la Culture dans les projets d'industrie culturelle.

Il s'agira selon l'ambassadrice de l'UE «d'appuyer les start-up des jeunes dans les domaines de la culture et des nouvelles technologies». Pour Patricia Llombart Cussac, cela favorisera le rappochement entre le Maroc et l'Union Européenne et valorisera la culture marocaine comme «patrimoine matériel et immatériel énorme à connaître par le monde». Elle a exprimé sa joie quant à sa présence au festival d'Essaouira, déclarant «Chokrane (Merci) de nous avoir accueillis avec la générosité marocaine connue et appréciée».

Pour sa part, le ministre Mehdi Bensaid a affirmé «la culture est le reflet de l’âme d’une nation, et aujourd’hui, nous lançons un nouveau chapitre pour les industries culturelles et créatives marocaines». Pour lui, ce projet d'appui s'inscrit pleinement dans la vision royale visant à permettre à la jeunesse de s'épanouir dans sa culture.

Ce moment s'est achevé par la visite de l'exposition «l'éveil de la mémoire». Un moment durant lequel les jeunes de la section des arts appliqués du lycée Mohammed V d'Essaouira, ont exposé 35 portraits d'hommes et femmes qui ont contribué à faire rayonner la culture marocaine.