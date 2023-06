Îles Canaries : 227 migrants sur 4 bateaux secourus en 24 heures

Un total de 227 personnes ont été secourues, jeudi près des îles Canaries, au lendemain où des ONG d’aide aux migrants ont exprimé leur crainte que plus de 30 ressortissant ne soient morts, à cause du naufrage de leur embarcation pneumatique. Mercredi, des responsables espagnols ont déjà déclaré que les corps d’un enfant et d’un homme avaient été retrouvés et qu’un patrouilleur marocain avait précédemment secouru 24 personnes sur un canot en naufrage. Des organisations non-gouvernementales ont par ailleurs signalé que 59 personnes se trouvaient à bord de l’embarcation et qu’au moins une trentaine était portée disparues.

Citées par l’agence de presse Reuters, les ONG ont critiqué le Maroc et l’Espagne en reprochant aux autorités des deux pays de pas être intervenus dans les temps. Jeudi dans la nuit, 114 migrants dans deux bateaux ont été assistés. Au total, 53 ont été conduits à Lanzarote, tandis que 61, dont un bébé et sa mère qui ont été transférés à l’hôpital à Gran Canaria.