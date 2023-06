Maroc : Le festival Jazzablanca 2023 réussit son retour festif

Jeudi 22 juin a été marqué par l’ouverture festive de la seizième édition du festival Jazzablanca, qui se tient jusqu’au 24 juin 2023 à Casablanca. Cette première journée a connu les prestations hautes en couleurs d’artistes internationaux et marocains, confirmés ou ayant débuté avec brio leur parcours artistique. Au niveau des deux scènes payantes d’Anfa Park ainsi que celle en accès libre dans le centre-ville, Place des Nations unies, le temps a été au partage et à la découverte de nouveaux sons, ou la redécouverte de ceux ancrés dans la culture artistique.

Sur la Scène 21 et la scène Casa Anfa à Anfa Park, Sona Jobarteh, Kamaal Williams, La Femme et Nile Rodgers & CHIC ont ainsi offert leurs meilleurs prestations artistiques, créant une symbiose inédite avec un public conquis. Sur la Scène BMCI, à la Place des Nations unies, les groupes Izouran N-Sahara et Sound of Mint ont fait vibrer le centre-ville casablancais aux rythmes sahariens et électro.

A Anfa Park, c’est la multi-instrumentiste et chanteuse gambienne Sona Jobarteh qui a donné le coup d’envoi, laissant la magie de la kora opérer harmonieusement sur la Scène 21. Le public a eu ensuite rendez-vous avec Kamaal Williams, grand nom du jazz londonien. Sur la Scène Casa Anfa, La Femme a enflammé le public avec son registre de rock alternatif français, avant que l’illustre Nile Rodgers & CHIC ne clôture cette première journée en apothéose.

Le virtuose a permis aux nombreux fans d’hier et d’aujourd’hui un voyage à travers le temps, en reprenant les plus grandes productions ayant porté son nom : David Bowie, Daft Punk ou Madonna, des années 1970 à nos jours. La Scène BMCI a pour sa part attiré un public dynamique, enjoué et heureux de faire la rencontre de formations musicales marocaines émergentes, à commencer par Izouran N-Sahara, issu de M’hamid El Ghizlan, puis Sound of Mint qui a offert un remix d’Ali Farka Touré.

Tout en harmonie, le retour de Jazzablanca a ainsi réussi la partition d’une programmation qui trouve son équilibre entre diversité, ouverture sur le monde et mise en lumière sur les musiques locales et continentales. «Des nouveautés, des artistes talentueux, des concerts vécus comme des expériences musicales et humaines…», résument les organisateurs.