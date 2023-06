Maroc : Extradition d’un suspecté de meurtre vers le Royaume-Uni

Arrêté en septembre 2022 au port de Tanger, l’un des fugitifs les plus recherchés du Royaume-Uni a été extradé cette semaine vers son pays d’origine, pour être jugé dans le cadre d’une affaire de meurtre commis à Essex. L’interpellation de l’individu âgé de 43 ans est intervenue lors de la tentative de l’homme d’entrer au Maroc avec de faux documents, après avoir voyagé à l’arrière d’un camion depuis l’Espagne. Le dénommé Nana Oppong a comparu devant le tribunal de première instance de Chelmsford dès le lendemain après avoir été livré. Il a été décidé de son placement en détention provisoire pour les suites du procès.

Selon l’Agence nationale contre le crime (NCA) au Royaume-Uni, Nana Oppong a été recherché par la police d’Essex pour ses liens présumés avec le meurtre de Robert Powell. En juin 2020, l’homme de 50 ans a été abattu par huit balles d’un pistolet 9 mm, devant le lieu d’une fête à Water Lane. Le mis en cause a été également recherché par le Metropolitan Police Service, dans le cadre d’une enquête sur son utilisation de la plateforme de messagerie cryptée Encrochat. Il aurait notamment cherché à «s’approvisionner en armes à feu pour permettre à d’autres de menacer des vies», en plus de «planifier de fournir de la cocaïne et blanchir de l’argent».

Directeur régional de la NCA en Espagne, Steve Reynolds a déclaré que le mis en cause s’était «donné beaucoup de mal pour échapper à son arrestation, en utilisant de faux documents», mais que l’institution était dotée d’«agents basés dans le monde entier, partageant des renseignements et travaillant avec les forces de l’ordre locales pour appréhender les personnes en fuite». «Nous travaillons jour et nuit pour obtenir justice pour la famille de Robert et tous ceux qui ont perdu un être cher à cause d’un crime violent. Nous ne nous arrêterons pas tant que chaque suspect n’aura pas été localisé, interrogé et finalement traduit devant les tribunaux», a insisté de son côté Stephen Jennings, enquêteur principal et surintendant-détective de la police d’Essex.

Pour sa part, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin CMG, a souligné que les deux pays entretenaient de bonnes relations dans de nombreux domaines, notamment celui de la lutte contre le crime organisé. «Le retour de ce suspect au Royaume-Uni pour y être jugé pour ces graves accusations est un résultat tangible de ce partenariat. Je suis reconnaissant à la coopération de nos partenaires marocains», a-t-il ajouté.