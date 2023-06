Sahara : Les Etats-Unis invitent l’Algérie à soutenir les efforts de De Mistura

La sous-secrétaire d’Etat américain Wendy R. Sherman a eu, mardi, un appel téléphonique avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, indique le Département d’Etat américain dans un communiqué. Les deux parties ont abordé «les répercussions mondiales du conflit russo-ukrainien et réaffirmé l’importance de parvenir à une paix juste et durable conformément aux principes de la Charte des Nations unies», ajoute la même source.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a effectué, la semaine dernière, une visite d’Etat en Russie, marquée par la signature d’un accord de «partenariat stratégique approfondi». La question du Sahara a été aussi au menu de l’entretien entre les deux diplomates. Wendy Sherman a émis le vœu que l’élection de l’Algérie en tant que membre non-permanent au Conseil de sécurité, puisse s’accompagner par «un soutien total à l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, alors qu'il intensifie ses efforts pour parvenir à une solution politique durable et digne pour le Sahara occidental», précise le texte des services d’Antony Blinken.

L’Algérie s’accroche à son «statut d’observateur» au conflit du Sahara et appelle à des négociations directes entre le Maroc et le Polisario. Une revendication réitérée dans le communiqué du ministère algérien des Affaire étrangères sanctionnant la réunion du 19 juin entre Ahmed Attaf et Mohamed Sidati du Polisario.

Wendy Sherman a eu, le 28 mars, un appel téléphonique avec Ahmed Attaf.