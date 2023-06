Air Arabia Maroc : Nouveaux vols depuis Oujda vers Lyon et Lille

Air Arabia a annoncé, mercredi 21 juin, le lancement de nouveaux vols directs reliant Oujda à Lyon et Lille. Les vols inauguraux ont décollé 06h00 et 17h10 vers Lille et Lyon respectivement, avec un programme hebdomadaire chaque mercredi. Le but est ainsi de répondre aux besoins des voyageurs, tout en proposant des services innovants, indique la compagnie low cost dans un communiqué.

Cette nouvelle ligne vient renforcer un réseau déjà vaste, rapprochant davantage la ville d’Oujda de la capitale gastronomique française, Lyon, ou encore Lille, ville artistique. Ce nouvel élargissement du réseau est ainsi un moyen pour offrir aux clients des politiques de réservation flexibles, notamment à travers le nouveau service de check-in en ligne.

Cet outil permet au voyageur un enregistrement facile et rapide de là où il se trouve, via le site web ou l’application Air Arabia. Par ailleurs, le programme de fidélité AirRewards d’Air Arabia offre aux clients réguliers des récompenses et des avantages inégalés pour leur fidélité.