Mohammed VI adresse un message de condoléances à la famille de Mohamed Lahbabi

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances aux membres de la famille de feu Mohamed Lahbabi. Figure historique de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et professeur émérite en sciences économiques, le défunt est décédé mardi 2 juin à Rabat, à l’âge de 99 ans, des suites d’une longue maladie. Dans son message, le roi a affirmé avoir appris avec une vive émotion la nouvelle du décès.

En ces circonstances, le roi a fait part aux proches et à la famille politique nationale ses vives condoléances et sentiments de compassion. Dans son message, le roi a salué les qualités humaines de Mohamed Lahbabi, son engagement pour les valeurs nationales, ses contributions scientifiques et intellectuelles.

Né en 1924 à Fès, Mohamed Lahbabi qui a fait des études supérieures en droit et en sciences politiques à Paris. Il est considéré comme étant un membre fondateur de l’Union nationale des forces populaires (UNFP) en 1959, avant d’être l’un des fondateurs de l’USFP, aux côtés notamment d’Abderrahim Bouabid.