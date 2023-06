Maroc : Le gouvernement rassure sur l’offre pour l’Aïd Al Adha

Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts fait état d’une offre de plus de 7,8 millions de têtes de petits ruminants destinés à l’Aïd Al Adha, ce qui dépasse la demande d’environ 5,6 millions. Pour l’instant, 6,86 millions d’ovins et de caprins destinés à la fête du sacrifice ont été identifiés. Dans un communiqué, le département indique qu’un suivi continu de la situation de l’approvisionnement du marché en animaux est opéré, ainsi que de l’état sanitaire du cheptel, en concertation avec les professionnels des filières, dont l’Association nationale des ovins et caprins (ANOC) et la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR). Au niveau national, 214 000 unités et fermes d’engraissement pour l’Aïd ont été enregistrées.

Vu l’impact de la crise sanitaire et la succession des longues sécheresses, la filière ovine a connu un déséquilibre de reproduction du cheptel. De ce fait, le gouvernement a importé exceptionnellement des ovins, «conformément à la procédure établie qui garantit notamment, l’état sanitaire des animaux et leur qualité». Par ailleurs, les services vétérinaires de l’ONSSA procèdent au contrôle de l’état sanitaire des animaux, l’eau d’abreuvement et les aliments. «Jusqu’à présent, les services de l’ONSSA ont effectué plus de 2000 sorties de contrôle au cours desquelles 1251 échantillons de viandes, 546 prélèvements d’aliments pour animaux et 49 échantillons d’eau d’abreuvement ont été prélevés et analysés», ajoute le communiqué. Ces opérations ont permis de consigner 419 têtes d’ovins et de caprins dans les élevages et à la saisie et destruction de 259 tonnes de déchets de volaille, ainsi que 100 litres, 900 comprimés et 192 sachets de médicaments vétérinaires non autorisés, selon la même source.

Pour appuyer la logistique de la commercialisation des animaux, le ministère a par ailleurs renoncé les infrastructures, avec «l’installation de 34 souks temporaires spécifiquement dédiés à la vente des animaux destinés à l’Aïd dans les différentes», en fonction du besoin de chaque province. Le département insiste que «seuls les animaux portant la boucle d’identification spécifique Aïd Al Adha seront autorisés à accéder aux souks et aux marchés à bestiaux».