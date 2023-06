Espagne : Un refus de la nationalité pour collaboration avec les renseignements du Maroc

Le Tribunal national a confirmé le refus de nationalité espagnole à un ressortissant du Maroc, étant donné qu’il a été identifié depuis 2010 comme collaborateur des services de renseignement marocains. Dans ce cadre, l’intéressé aurait fourni des informations sur le Front Polisario et sur d’autres de ses compatriotes résidant dans le royaume ibérique. La décision de la chambre contentieuse administrative dans ce sens appuie la résolution du ministère de la Justice d’avril 2019, qui a rejeté cette requête présentée en mai 2010. La raison évoquée est que le demandeur n’a pas justifié d’une «bonne conduite civique pour l’ordre public ou l’intérêt national».

Citée par Europa Press, la décision souligne l’existence de preuves de la collaboration avec les services de renseignement marocains, notamment l’identification de contacts et de leur qualité. Pour sa part, l’intéressé a souligné dans son recours devant la Cour nationale que sa conduite civique était parfaitement reconnue, tout au long de ses 22 ans de résidence en Espagne et lors desquelles il n’a jamais été interpelé. Il a également ajouté être socialement, culturellement et familialement intégré, résident avec son épouse et ses deux enfants, qui ont déjà la nationalité espagnole.

La chambre contentieuse administrative indique que selon la jurisprudence de la Cour suprême, l’analyse de la bonne conduite civique d’un individu pour déterminer s’il convient de lui accorder la nationalité «comporte des aspects qui transcendent ceux de nature pénale et doivent être appréciés en fonction du comportement du requérant pendant une longue période en Espagne».