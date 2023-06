Maroc – Pays-Bas : L’hydrogène vert en Une de la réunion de Mark Rutte avec Aziz Akhannouch

Accompagné d’une délégation de responsables et de membres du monde des affaires, le Premier ministre des Pays-Bas a été reçu à Rabat, ce mercredi 21 juin, par son homologue marocain Aziz Akhannouch. Les deux représentants de l’exécutif de part et d’autre ont présidé la clôture d’une table ronde sur l’hydrogène vert, en marge de la signature d’un mémorandum d’entente et d’une convention de partenariat bilatéral. L’occasion a été pour le chef du gouvernement marocain de se féliciter de la qualité des relations entre les deux royaumes, datées de plus de quatre siècles.

A ce titre, les deux homologues ont souligné que la nouvelle dynamique que connaissent ces liens séculaires permetait de poser les bases d’un «partenariat stratégique». Dans ce sens, Aziz Akhannouch et Mark Rutte se sont référés à la déclaration conjointe des deux pays, adoptée en mai 2022 à Marrakech en guise de «feuille de route» consacrant «la volonté commune de poursuivre le dialogue politique permanent à tous les niveaux et d’œuvrer, à travers des mécanismes conjoints, à renforcer la coopération dans les domaines économique, social et culturel».

Sur le plan économique, la partie marocaine a souligné les opportunités d’affaires que permet notamment la nouvelle Charte de l’investissement et le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, en plus de la stratégie nationale de l’hydrogène vert, prochainement adoptée en vertu des orientations royales. Dans ce sens, «de nouveaux axes de coopération dans les domaines d’intérêt commun, afin d’établir un cadre stratégique pour la coopération économique, promouvoir les investissements et renforcer les échanges commerciaux» sont à identifier, a fait savoir la primature marocaine.

Dans ce même registre, les deux parties ont abordé la tenue prochaine d’un forum d’affaires entre les opérateurs économiques du Maroc et des Pays-Bas, dans l’objectif de «prospecter les opportunités d’investissement existantes dans les secteurs prioritaires, comme les énergies renouvelables, la gestion des ressources hydriques, l’agriculture, la lutte contre les effets des changements climatiques et divers domaines de développement durable».

Renouveler les partenariats économique mais aussi stratégique

D’autres questions d’ordre régional et international d’intérêt commun ont également été abordées, pour permettre par ailleurs aux entrepreneurs des Pays-Bas susceptibles d’investir en Afrique de «bénéficier de l’expertise marocaines, eu égard au statut privilégié du royaume au sein de son continent et à la présence importante des secteurs public et privé marocains dans plusieurs pays africains», ajoute la même source.

En clôture de la séance, Aziz Akhannouch a par ailleurs salué l’«attitude positive et constructive» des Pays-Bas concernant la question de l’intégrité territoriale du Maroc et sa proposition du plan d’autonomie au Sahara de 2007. En effet, La Haye exprime son appui aux efforts de l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies et qualifie la position marocaine comme «une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l’ONU». La visite de Mark Rutte intervient peu après la récente publication d’un nouvelle stratégie africaine par le gouvernement des Pays-Bas, afin de renforcer les liens avec différents pays d’Afrique et développer de nouveaux partenariats.

Le 11 juin, le Premier ministre néerlandais a été accueilli à Tunis par le président Kaïs Saied. A cette occasion, le Premier ministre a exprimé son intention de se rendre au Maroc et dans d’autres pays du continent, eu égard au rôle de Rabat notamment dans la gestion des questions d’asile et de migration avec les Pays-Bas. La Namibie et l’Afrique du Sud font aussi partie des pays concernés par cette tournée.