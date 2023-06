Aid Al Adha : Casablanca propose l'abattage et l'hébergement des bêtes sacrifiée

La société Casablanca prestations propose un service d'abattage et d'hébergement de mouton de sacrifice pour les citoyens marocains lors de l'Aid Al Adha. Dans un communiqué publié mardi, la société marocaine de développement local a indiqué qu'elle mettait à disposition les locaux des abattoir, situés au boulevard du 10 Mars à Sidi Othmane, afin d'accueillir les animaux de sacrifice de la fête de l'Aïd Al Adha 2023.

Les prestations se feront dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes, conformément aux exigences de qualité établies par les autorités compétentes. En effet, Casablanca prestations assure que les locaux des abattoirs de Casablanca, agréés de la double certification ISO 22000 - 2018 et ISO 9001 - 2015, sont disposés à accueillir les bêtes qui servireont de sacrifice. Toujours selon le communiqué, les citoyens devront payer 240 dirhams TTC pour l'abattage et 24 dirhams TTC par nuit pour l'hébergement, sous 48 heures à partir du 27 juin, de leurs animaux de sacrifice.