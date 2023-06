Maroc : L’OCP va investir 7 MM$ dans la production locale d’ammoniac vert

Le PDG de l'Office chérifien des phosphates, Mostafa Terrab, a animé une conférence, lundi au siège de la Royal Society of Chemistry à Londres. Il a présente le programme industriel vert de son groupe, qui s’articule essentiellement sur l’hydrogène vert et l’ammoniac vert.

Le plan a pour objectif de «décarboner les produits et sécuriser la chaîne d'approvisionnement» du mangement, a précisé Terrab devant des professionnels intéressés par le sujet. Le PDG a réitéré, à cette occasion, l’ambition de l’OCP «d’être le pionnier dans les engrais personnalisés produits de manière durable en favorisant l’hydrogène vert et d'autres technologies».

Yesterday, @OCPGroup's Chairman and CEO Mr. Mostafa Terrab showcased our Green Industrial Program, focusing on #GreenHydrogen and #GreenAmmonia, to a group of knowledgeable professionals interested in the subject. pic.twitter.com/JqALV57rJQ