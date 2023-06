La RAM lance sa nouvelle campagne internationale «Morocco smiles to you»

La Royal air Maroc a lancé, mardi 20 juin, la nouvelle campagne internationale «Morocco smiles to you», dans le but de renforcer les liens de proximité avec les voyageurs du monde et contribuer à l'avancée du tourisme dans le pays. Acteur majeur de la politique touristique nationale, la compagnie aérienne vise, à travers ce plan, à promouvoir la destination aux voyageurs du monde.

Dans son communiqué, la RAM indique que son programme sera supporté par un important déploiement médiatique. Il sera question de promouvoir les destinations marocaines desservies, reliées par la Compagnie à ses principaux marchés en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique. Il sera suivi du projet de vol exceptionnel pour la période estivale concernant 17 pays à destination du Maroc, mais aussi des destination dans les villes du Maroc.

Le concept créatif «Morocco smiles to you» se déclinera à travers une dizaine de visuels qui illustrent la diversité naturelle, culturelle et humaine du Maroc. Tous les visuels mettront en avant le renforcement des lignes point-à-point de la compagnie reliant les destinations marocaines (Agadir, Marrakech, Ouarzazate, Al Hoceima, Nador, Tanger, Dakhla...) aux villes internationales.

Hamid Addou, président directeur général de la RAM, affirme que «Morocco smiles to you affiche le visage d’un peuple souriant, riche de ses valeurs ancestrales : l’ouverture, l’hospitalité, la générosité, la tolérance». Pour le PDG de la RAM, la compagnie est le «porte-drapeau du pavillon marocain dans le domaine du transport aérien».