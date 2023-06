Casablanca : Karim Duval présente un spectacle 100% marocain

L'humoriste franco-sino-marocain, Karim Duval, présentera, le 4 juillet prochain à Casablanca, son spectacle intitulé «Noss Noss Talgie». Il s'agit d'un spectacle, 100% pour le public marocain, qui raconte l'histoire d'un homme qui n'a jamais quitté son pays d'enfance, malgré le fait d'avoir été amené à continuer ses études dans un autre pays.

Le natif de Fès commencera son show au Studio des arts vivants à 20h30. Des thèmes seront abordés durant ce one-man show, comme «la famille, les amis, la cuisine, une conduite fluide sur des routes lisses ou ces évènements qu’on exprime avec fierté et autodérision en disant : El Maghriiiiib...», indique un communiqué.

Karim Duval, à travers le titre de «Noss Noss Talgie» de son spectacle, jonglera avec ses deux langues natales, français et darija ainsi qu'une petite dose d’Asie, pour «livrer son regard sur un monde qui change et un Maroc qui le dépasse… sans jamais le lâcher ! Loin des yeux, près du cœur».

Fort de plus d'un milliers de spectacles, c'est à 30 ans que Karim Duval lâche sa vie de cadre après des études en France pour s'adonner à sa passion, l'humour. Se produisant sur plusieurs scènes dans le monde avec notamment son spectacle «Génération Y», l'artiste déclare : «Une fois qu’on s’est prouvé qu’on pouvait créer un second spectacle, on veut en écrire plein d’autres. Alors pourquoi ne pas se lancer un défi : créer un spectacle inédit et exclusivement pour le public marocain. Il s’appellera «Noss Noss Talgie», et ce sera une déclaration d’amour à mon pays de cœur».