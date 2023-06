Tourisme : Après un bilan 2022 exceptionnel, l'ONMT prépare son année 2023

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a présenté, mardi 20 juin, son bilan de l'année 2022 au premier trimestre de cette année 2023. En présence de la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, cette réunion a été l'occasion de mettre en lumière les résultats «exceptionnels» enregistrés par la marque, favorisés notamment par la prestation des Lion de l'Atlas au Mondial 2022 du Qatar pour faire du pays l'une des 10 principales destinations touristiques à travers le monde.

Dans son propos, la ministre Fatim-Zahra Ammor a souligné que le Maroc faisait partie des «destinations leaders, portant un message expérientiel puissant, à la fois contemporain dans sa créativité et authentique dans ses valeurs». Elle a ajouté que 2022, en termes de resultat, était gravée dans les annales du secteur touristique du royaume. Pour cette année 2023, l'ONMT prévoit un accroissement de ses statistiques.

A travers son plan décliné sous plusieurs actions externes, avec une prévision accrue d'arrivée de touristes en hausse, et interne dans le projet «Ntla9awfbladna», l'ONMT se projette dans le programme «Light in Action» pour mobiliser les équipes de l'office. Dans ce sens, toutes les résolutions de l'année précédente et de celle en cours ont été adoptés à l'unanimité.