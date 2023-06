Industrie : Pratt & Whitney annonce l'ouverture d'une filiale à Casablanca

L'entreprise Pratt & Whitney, rattachée à Raytheon Technologies, a annoncé ce mardi à Paris l'installation de l'une de ses filiales à Casablanca, Pratt & Whitney Maroc (PWM). Elle sera consacrée à la fabrication de pièces usinées statiques et structurelles pour divers modèles de moteurs. Dans un communiqué, la société américaine explique que cet investissement fait partie de sa stratégie pour développer ses acquis et approvisionner le marché du secteur aéronautique.

Selon Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada, le choix de s'installer au Maroc répond à «trois avantages pour la fabrication aérospatiale», à savoir «un bassin de main-d’œuvre hautement qualifiée, un environnement économique stable et le soutien du gouvernement marocain». Il s'agira, ajoute-t-elle, de créer plus de 200 emplois dans la zone.

De son côté, le ministère de l'Industrie représenté par Taoufiq Moucharraf, s'est félicité que «la base aéronautique marocaine accueille aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de l'industrie aéronautique mondiale». Le représentant a salué le choix de Pratt & Whitney de s'installer au Maroc, à la suite d'une analyse mondiale. Il a indiqué, dans ce sens, que cela témoignait de la capacité du pays d'abriter de tels projets d'envergure.

La filiale sera construite sur une superficie de 12 075 m² et repondra aux standards internationaux de construction. Pratt & Whitney est un chef de file mondial en conception, en fabrication et en entretien de moteurs d’avion et d’hélicoptère, ainsi que de groupes auxiliaires de puissance.