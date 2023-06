Maroc : Le gouvernement refuse de répondre sur la hausse des prix des moutons

Ce mardi 20 juin, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a été à la Chambre des conseillers, pour répondre aux questions concernant «la charte de la déconcentration et le pari de la justice spatiale et sociale». Avant de donner la parole à Akhannouch, le questeur de la Chambre haute du Parlement a indiqué que l’exécutif n’avait pas souhaité répondre à une question, programmée vers la fin de la séance et posée par le syndicat de l’Union marocaine du travail (UMT).

La question porte sur la hausse des prix des moutons, un sujet de préoccupation majeure des familles marocaines à une semaine de la célébration, jeudi 29 juin, de la fête de l’Aid al-Adha. Lors de la séance des questions hebdomadaires du 6 juin à la Chambre des représentants, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, avait rassuré les consommateurs sur les prix des moutons.

Le 4 mai dernier, cette même version a été soutenue par le ministre délégué en charge des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors du point de presse hebdomadaire à l’issue de la tenue du Conseil de gouvernement.