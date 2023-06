Oxfam Maroc présente le bilan de la participation démocratique au Maroc

Oxfam Maroc, le Mouvement pour la Paix (MPDL) et six autres organisations annoncent, le 22 juin 2023 à Rabat, le bilan d'une année d'«appui à la consolidation des dynamiques de participation démocratique aux niveaux communal, provincial, régional et national pour réduire les inégalités socio- économiques au Maroc». Il s'agit d'un travail de quatre ans, de 2019 à 2023, pour le renforcement de la participation politique et la réduction des inégalités socio-économiques des femmes et des jeunes en particulier, selon un communiqué de l'association.

L'évènement réunira plus de 80 participants et permettra de présenter les résultats du projet. Ce séminaire sera axé sur «les leçons apprises et les bonnes pratiques, favorisant l'échange d'expériences et l'identification des défis à relever» pour la poursuite des actions au-delà de la période du projet, ajoute la même source.

Oxfam est un mouvement mondial de lutte contre les inégalités pour mettre fin à la pauvreté et aux injustices. Il est présent au Maroc depuis plus d'une décennie.